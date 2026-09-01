44ème grande fête de la Pomme et du Cidre Boué
vendredi 18 septembre 2026 · Boué
Informations pratiques
Boué
44ème grande fête de la Pomme et du Cidre
Boué Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
La fête de la pomme et du cidre fait son retour pour l’édition 2026 !
Alors dès maintenant on bloque le 3 eme week end de septembre !
Pour faire vivre la Thiérache et ses traditions.
Un week-end gourmand et festif au cœur de la Thiérache.
La fête de la pomme et du cidre fait son retour pour l’édition 2026 !
Alors dès maintenant on bloque le 3 eme week end de septembre !
Pour faire vivre la Thiérache et ses traditions.
Un week-end gourmand et festif au cœur de la Thiérache. .
Boué 02450 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 00 68 mairie.de.boue@wanadoo.fr
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English :
The apple and cider festival is back for the 2026 edition!
So block off the 3rd weekend in September!
Bringing Thiérache and its traditions to life.
A festive, gourmet weekend in the heart of Thiérache.
L’événement 44ème grande fête de la Pomme et du Cidre Boué a été mis à jour le 2018-08-10 par OT du Pays de Thiérache