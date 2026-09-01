Informations pratiques

Boué

44ème grande fête de la Pomme et du Cidre

Boué Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

La fête de la pomme et du cidre fait son retour pour l’édition 2026 !

Alors dès maintenant on bloque le 3 eme week end de septembre !

Pour faire vivre la Thiérache et ses traditions.

Un week-end gourmand et festif au cœur de la Thiérache.

La fête de la pomme et du cidre fait son retour pour l’édition 2026 !

Alors dès maintenant on bloque le 3 eme week end de septembre !

Pour faire vivre la Thiérache et ses traditions.

Un week-end gourmand et festif au cœur de la Thiérache. .

Boué 02450 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 00 68 mairie.de.boue@wanadoo.fr

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English :

The apple and cider festival is back for the 2026 edition!

So block off the 3rd weekend in September!

Bringing Thiérache and its traditions to life.

A festive, gourmet weekend in the heart of Thiérache.

L’événement 44ème grande fête de la Pomme et du Cidre Boué a été mis à jour le 2018-08-10 par OT du Pays de Thiérache