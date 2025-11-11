44ème Puces d’Hiver

C.A .P 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 06:00:00

fin : 2025-11-11 18:00:00

Date(s) :

2025-11-11

Rendez vous incontournable pour les brocanteurs professionnels ou particuliers, Plus de 2 000 m2 couvert et chauffé pour vendre tout matériel d’occasion sur inscription au préalable.

La fidélité des exposants en a fait une référence en la matière .

C.A .P 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 95 53 33 michel.travely@laposte.net

English : 44ème Puces d’Hiver

German : 44ème Puces d’Hiver

Italiano :

Espanol :

L’événement 44ème Puces d’Hiver Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-09-30 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I