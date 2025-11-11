44ème Puces d’Hiver Paray-le-Monial
44ème Puces d’Hiver
C.A .P 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-11 06:00:00
fin : 2025-11-11 18:00:00
2025-11-11
Rendez vous incontournable pour les brocanteurs professionnels ou particuliers, Plus de 2 000 m2 couvert et chauffé pour vendre tout matériel d’occasion sur inscription au préalable.
La fidélité des exposants en a fait une référence en la matière .
C.A .P 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 95 53 33 michel.travely@laposte.net
