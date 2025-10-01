44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 1 octobre Centre de la Caricature Saint-Just-le-Martel
Centre de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
2025-10-01
Venez participer au 44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel.
Le 1er octobre sera ponctué de plusieurs manifestations. Dès 9h, le Salon ouvrira ses portes au public. À 15h, assister à un spectacle de marionnettes avec Corinne Maumont ! .
