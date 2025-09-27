44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 27 Septembre Centre de la Caricature Saint-Just-le-Martel

44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 27 Septembre Centre de la Caricature Saint-Just-le-Martel samedi 27 septembre 2025.

Centre de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Venez participer au 44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel.

Le 27 septembre sera ponctué de plusieurs manifestations. Dès 9h, le Salon ouvrira ses portes au public où il découvrira des stands de dédicaces et de caricatures, une librairie et des animations.

10h Projection du Film Otto Reising, Croatie (VF)

12h Apéro Jazz avec Alain Périnet & Franck Mathieu

14h à 18h Atelier papier gaufré avec le Moulin du Got

14h30 Inauguration du Terra Aventura, spécialisé en Dessin de Presse

15h Duels au Soleil, duels de dessinateurs

16h Remise du prix Crayon de Porcelaine, spécial » Presse en Région » .

Centre de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 26 70 salon.humour@wanadoo.fr

