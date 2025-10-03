44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 3 octobre Centre de la Caricature Saint-Just-le-Martel
44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour
vendredi 3 octobre 2025.
Centre de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Venez participer au 44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel.
Le 3 octobre sera ponctué par le Lancement du Concours Amateurs 2025/2026, en partenariat avec la MAIF et Récréasciences. .
Centre de la Caricature
7 Route du Château d'Eau
Saint-Just-le-Martel 87590
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 55 09 26 76
salon.humour@wanadoo.fr
