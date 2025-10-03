44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 3 octobre Centre de la Caricature Saint-Just-le-Martel

44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 3 octobre Centre de la Caricature Saint-Just-le-Martel vendredi 3 octobre 2025.

44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 3 octobre

Centre de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Venez participer au 44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel.

Le 3 octobre sera ponctué par le Lancement du Concours Amateurs 2025/2026, en partenariat avec la MAIF et Récréasciences. .

Centre de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 26 70 salon.humour@wanadoo.fr

English : 44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 3 octobre

German : 44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 3 octobre

Italiano :

Espanol : 44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 3 octobre

L’événement 44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 3 octobre Saint-Just-le-Martel a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Limoges Métropole