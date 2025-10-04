44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 4 octobre Centre de la Caricature Saint-Just-le-Martel

44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 4 octobre Centre de la Caricature Saint-Just-le-Martel samedi 4 octobre 2025.

Centre de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Venez participer au 44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel.

Le 4 octobre sera ponctué de plusieurs manifestations et clôturera le festival. Dès 9h, le Salon ouvrira ses portes au public où il découvrira des stands de dédicaces et de caricatures, une librairie et des animations.

10h Assemblée Générale de France Cartoons

11h30 Remise du 39ème grand Prix de l’Humour Vache place Wolinski en partenariat avec le GLBV

12h Apéro Jazz avec Alain Périnet et Franck Mathieu

14h à 18h Atelier maquillage et sculpture sur ballon avec Corinne Maumont

14h à 18h Atelier papier gaufré avec le Moulin du Got

15h Duels au Soleil, duels de dessinateurs

17h30 Remise du prix Crayon de Porcelaine, spécial « Presse Internationale » .

Centre de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 26 70 salon.humour@wanadoo.fr

