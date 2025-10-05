44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 5 octobre Centre de la Caricature Saint-Just-le-Martel
dimanche 5 octobre 2025.
44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 5 octobre
Centre de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Venez participer au 44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel.
Le 5 octobre sera ponctué de plusieurs manifestations et clôturera le festival. Dès 9h, le Salon ouvrira ses portes au public où il découvrira des stands de dédicaces et de caricatures, une librairie et des animations.
11h30 Proclamation et remise du Prix du Public en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Vienne
11h45 Proclamation et remise du Prix Amitié et Fidélité
12h Apéro Jazz avec Alain Périnet et Franck Mathieu
14h à 18h Atelier maquillage et sculpture sur ballons avec Corinne Maumont
14h à 18h Atelier papier gaufré avec le Moulin du Got
15h Proclamation et remise du Prix Gérard Vandenbroucke
16h Proclamation et remise des Prix du Club de la Presse du Limousin
19h: Clôture du 44ème Salon International .
Centre de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 26 70 salon.humour@wanadoo.fr
L'événement 44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour 5 octobre Saint-Just-le-Martel a été mis à jour le 2025-09-09