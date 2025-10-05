44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 5 octobre Centre de la Caricature Saint-Just-le-Martel

44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour

dimanche 5 octobre 2025.

Centre de la Caricature
7 Route du Château d'Eau
Saint-Just-le-Martel
Haute-Vienne

5 octobre 2025

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Venez participer au 44ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel.

Le 5 octobre sera ponctué de plusieurs manifestations et clôturera le festival. Dès 9h, le Salon ouvrira ses portes au public où il découvrira des stands de dédicaces et de caricatures, une librairie et des animations.

11h30 Proclamation et remise du Prix du Public en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Vienne

11h45 Proclamation et remise du Prix Amitié et Fidélité

12h Apéro Jazz avec Alain Périnet et Franck Mathieu

14h à 18h Atelier maquillage et sculpture sur ballons avec Corinne Maumont

14h à 18h Atelier papier gaufré avec le Moulin du Got

15h Proclamation et remise du Prix Gérard Vandenbroucke

16h Proclamation et remise des Prix du Club de la Presse du Limousin

19h: Clôture du 44ème Salon International .

