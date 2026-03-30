45 ans du Centre Social de la Haute Sarthe

15 Rue des Champs Roux Oisseau-le-Petit Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Venez fêter les 45 ans du Centre Social de la Haute Sarthe lors d’un week-end festif !

45 ans du Centre Social de la Haute Sarthe samedi 30 et dimanche 31 mai 2026

Samedi 30 mai Soirée Génération 81 salle des fêtes de Fyé à partir de 19h

Venez déguisés ou avec des accessoires 81’s !

Menu sangria, amuse-bouche, paella ou assiette anglaise, fromage et dessert.

Animation musicale, cabine photo et atelier paillettes.

Tarifs 20€ adulte 10€ enfant de moins de 12 ans. Réservation jusqu’au 7 mai sur HelloAsso ou après du Centre Social.

Dimanche 31 mai Grande journée festive Oisseau-le-Petit de 9h à 18h

Vide-greniers (1€ les 3m, réservation auprès du Centre Social avant le 27 mai) et nombreuses animations grand jeu de piste, escape game, jeux en bois, structures gonflables, jeux d’énigmes géocaching, … Restauration rapide et buvette sur place.

Entrée libre. .

15 Rue des Champs Roux Oisseau-le-Petit 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 82 19 20 secretariat@cshs.fr

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English :

Come and celebrate the 45th anniversary of the Centre Social de la Haute Sarthe during a festive weekend!

L’événement 45 ans du Centre Social de la Haute Sarthe Oisseau-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-25 par OT des Alpes Mancelles