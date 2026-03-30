45 ans du Centre Social de la Haute Sarthe Oisseau-le-Petit
45 ans du Centre Social de la Haute Sarthe Oisseau-le-Petit samedi 30 mai 2026.
45 ans du Centre Social de la Haute Sarthe
15 Rue des Champs Roux Oisseau-le-Petit Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Venez fêter les 45 ans du Centre Social de la Haute Sarthe lors d’un week-end festif !
45 ans du Centre Social de la Haute Sarthe samedi 30 et dimanche 31 mai 2026
Samedi 30 mai Soirée Génération 81 salle des fêtes de Fyé à partir de 19h
Venez déguisés ou avec des accessoires 81’s !
Menu sangria, amuse-bouche, paella ou assiette anglaise, fromage et dessert.
Animation musicale, cabine photo et atelier paillettes.
Tarifs 20€ adulte 10€ enfant de moins de 12 ans. Réservation jusqu’au 7 mai sur HelloAsso ou après du Centre Social.
Dimanche 31 mai Grande journée festive Oisseau-le-Petit de 9h à 18h
Vide-greniers (1€ les 3m, réservation auprès du Centre Social avant le 27 mai) et nombreuses animations grand jeu de piste, escape game, jeux en bois, structures gonflables, jeux d’énigmes géocaching, … Restauration rapide et buvette sur place.
Entrée libre. .
15 Rue des Champs Roux Oisseau-le-Petit 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 82 19 20 secretariat@cshs.fr
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English :
Come and celebrate the 45th anniversary of the Centre Social de la Haute Sarthe during a festive weekend!
L’événement 45 ans du Centre Social de la Haute Sarthe Oisseau-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-25 par OT des Alpes Mancelles