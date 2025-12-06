45 artistes à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors

45 artistes à l’atelier-galerie William Montaudié

117 rue Georges Clémenceau Cahors Lot

Début : 2025-12-06 11:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

45 artistes sont heureux de vous inviter au vernissage de cette exposition de petits formats intitulée ‘4×15/15’.

117 rue Georges Clémenceau Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

45 artists are pleased to invite you to the opening of this small-format exhibition entitled ‘4×15/15’.

