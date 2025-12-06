45 artistes à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors
45 artistes à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors samedi 6 décembre 2025.
45 artistes à l’atelier-galerie William Montaudié
117 rue Georges Clémenceau Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 11:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
45 artistes sont heureux de vous inviter au vernissage de cette exposition de petits formats intitulée ‘4×15/15’.
45 artistes sont heureux de vous inviter au vernissage de cette exposition de petits formats intitulée ‘4×15/15’. .
117 rue Georges Clémenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 09 44 18 25 ag.william-montaudie@hotmail.com
English :
45 artists are pleased to invite you to the opening of this small-format exhibition entitled ‘4×15/15’.
L’événement 45 artistes à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Cahors Vallée du Lot