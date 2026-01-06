45 min chrono pour découvrir le Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME Concours Advance Paris Mercredi 7 janvier, 18h00 sur inscription

Choisir son école n’est jamais évident. C’est pourquoi nous vous proposons un webinaire de 45 minutes chrono pour découvrir le Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME, le mercredi 7 janvier de 18h à 18h45 afin d’échanger directement avec des étudiantes et étudiants qui sont passés par là avant vous.

Lors de ce live, vous sera présenté le Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME, 1 concours unique qui vous permet d’accéder à 3 grandes écoles d’ingénieurs afin de vous préparer à de belles carrières dans les technologies.

EPITA – Créateurs des talents du numérique

Fondée en 1984, l’EPITA est une École d’ingénieurs en informatique et en numérique, leader dans son domaine. Elle forme des élèves dans 8 domaines technologiques tels que l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Depuis 2021, l’EPITA est une société à mission. Sa raison d’être : former des femmes et des hommes en tant qu’acteurs majeurs de la transition numérique de la société.

IPSA – Quand la passion de l’air & de l’espace s’ouvre à tous les secteurs de l’industrie

Fondée il y a près de 65 ans, l’IPSA forme des ingénieurs passionnés d’aéronautique et de spatial, prêts à relever les défis technologiques et environnementaux de demain. Grâce à une pédagogie par projets, des stages dès la 1ère année et une forte ouverture internationale, ses élèves acquièrent des compétences solides, humaines et techniques, tout en s’épanouissant au sein d’une vie associative riche et dynamique.

ESME – C’est donner vie à vos projets les plus audacieux

Le cycle Ingénieur en 3 ans de l’ESME est une formation d’excellence, pensée pour préparer des ingénieurs à fort potentiel à relever les grands défis technologiques d’aujourd’hui et de demain. Ce parcours ouvert sur le monde professionnel permet à chaque étudiant de construire son expertise parmi ses 7 domaines.

