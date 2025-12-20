45e édition ! Course cycliste La Flèche Locminoise

Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Organisée par l’OC LOCMINE. Deux courses, arrivée en haut de la rue du Petit Prêtre. Une course d’attente pour les catégories access et open qui restent sur le circuit final, et la Flèche course catégorie Elite. .

Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 32 80 87 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 45e édition ! Course cycliste La Flèche Locminoise Locminé a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE