45e édition ! Course cycliste La Flèche Locminoise Locminé

Locminé Morbihan
Organisée par l’OC LOCMINE. Deux courses, arrivée en haut de la rue du Petit Prêtre. Une course d’attente pour les catégories access et open qui restent sur le circuit final, et la Flèche course catégorie Elite. .
Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 32 80 87 30
