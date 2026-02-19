45e édition du Salon des Arts Maison du peuple Gardanne
Le Salon des Arts de la ville de Gardanne se déroulera à la Maison du Peuple du mardi 3 au vendredi 6 mars. Y seront décernés de nombreux prix dont ceux de La Semag.
Cette année, la thématique des œuvres en lice pour le prix Semag est .
Le vernissage et la remise des prix se tiendront le mardi 3 mars à 18h30.
Horaires mardi de 14h à 19 h Mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 19h et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. .
Maison du peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ecole-artplastique@ville-gardanne.fr
English :
The Salon des Arts de la ville de Gardanne will be held at the Maison du Peuple from Tuesday March 3 to Friday March 6. Many prizes will be awarded, including those of La Semag.
