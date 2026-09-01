45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Mercredi 30 Septembre Salon International de la Caricature Saint-Just-le-Martel

Informations pratiques

Saint-Just-le-Martel

45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Mercredi 30 Septembre

Salon International de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 09:00:00

fin : 2026-09-30 19:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Retrouvez cette année au Salon international de la caricature, du dessin de presse et d’humour, 32 expositions réunissant près de 1 500 dessins, 150 dessinateurs présents, ainsi que des caricatures réalisées directement sur place, sous vos yeux.

Au programme du Mercredi 30 Septembre :

– Lancement du Concours Amateurs 2026 – 2027, en partenariat avec la MAIF

Tous les jours de 9h à 19h – Ouverture au public : dédicaces, caricatures en direct, animations, librairie.

Retrouvez la brochure de l’évènement en téléchargement. .

Salon International de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 26 70 salon.humour@wanadoo.fr

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English : 45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Mercredi 30 Septembre

L’événement 45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Mercredi 30 Septembre Saint-Just-le-Martel a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Limoges Métropole