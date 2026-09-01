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45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Samedi 26 Septembre Salon International de la Caricature Saint-Just-le-Martel

samedi 26 septembre 2026 · Salon International de la Caricature · Saint-Just-le-Martel

45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Samedi 26 Septembre Salon International de la Caricature Saint-Just-le-Martel

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salon International de la Caricature
Adresse
7 Route du Château d'Eau
Ville
87590 Saint-Just-le-Martel
Département
Haute-Vienne
Tarif

Saint-Just-le-Martel

45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Samedi 26 Septembre

Salon International de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Retrouvez cette année au Salon international de la caricature, du dessin de presse et d’humour, 32 expositions réunissant près de 1 500 dessins, 150 dessinateurs présents, ainsi que des caricatures réalisées directement sur place, sous vos yeux.

Au programme du samedi 26 septembre :
– – 12h : Apéro-jazz avec Alain Périnet & Franck Mathieu
– 14h30 : Conférence “Albert Dubout” par Didier Dubout – gratuite – inscription obligatoire
– 16h : Remise du prix Crayon de Porcelaine, spécial « Presse en région »
– 16h30 : Remise du prix Foutez-nous la Paix ! avec la Cité du Cuir
– 14h-18h : Atelier maquillage par Corinne Maumont

Tous les jours de 9h à 19h – Ouverture au public : dédicaces, caricatures en direct, animations, librairie.
Retrouvez la brochure de l’évènement en téléchargement.   .

Salon International de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 26 70  salon.humour@wanadoo.fr

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English : 45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Samedi 26 Septembre

L’événement 45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Samedi 26 Septembre Saint-Just-le-Martel a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Limoges Métropole

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