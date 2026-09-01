45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Vendredi 25 septembre Salon International de la Caricature Saint-Just-le-Martel

Informations pratiques

Saint-Just-le-Martel

45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Vendredi 25 septembre

Salon International de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Retrouvez cette année au Salon international de la caricature, du dessin de presse et d’humour, 32 expositions réunissant près de 1 500 dessins, 150 dessinateurs présents, ainsi que des caricatures réalisées directement sur place, sous vos yeux.

Au programme du vendredi 25 septembre :

– 19h : Vernissage du 45ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour (sur invitation)

– 19h30 : Soirée organisée Les Feux de l’Humour, par la municipalité de Saint-Just-le-Martel : bal populaire, food-truck, buvette et feu d’artifice

Retrouvez la brochure de l’évènement en téléchargement. .

Salon International de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 26 70 salon.humour@wanadoo.fr

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English : 45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Vendredi 25 septembre

L’événement 45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour – Vendredi 25 septembre Saint-Just-le-Martel a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Limoges Métropole