45ème Festival Culture aux Cœurs Gala du centenaire Montignac-Lascaux
45ème Festival Culture aux Cœurs Gala du centenaire Montignac-Lascaux samedi 1 août 2026.
Montignac-Lascaux
45ème Festival Culture aux Cœurs Gala du centenaire
Place Carnot Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:45:00
fin : 2026-08-01 10:45:00
Date(s) :
2026-08-01
10h45. Voyage festif toute la journée au cœur des cultures du monde, entre traditions, musiques et danses partagées, pour célébrer ensemble la richesse de la diversité et de la rencontre. En soirée, Gala du centenaire 1 à 20€
10h45 Mexique place Carnot
10h45 France Batu’cados à l’Espace Mandela
11h Irlande au Marché du Monde
11h15 France Savoie à l’Espace Mandela
11h15 France Bagad au Marché Place Carnot
11h30 Sohalia Tribale au Marché du Monde
17h France Bagad au Marché du Monde
17h15 France Batuc’ados à l’Espace Mandela
18h Mexique à l’apéro concert suivi de Dania Gallardo
19h15 France Savoie à la Guinguette
20h France Batuc’ados au bar Le Festival
21H Gala du centenaire (payant)
Terrasse de l’amitié Afrique du Sud- Chili-Croatie-Indonésie-Tahiti.
Chorégraphie spéciale anniversaire par Vivacité
00h00 DJ HK-HK Music Tour à la Bodéga .
Place Carnot Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 14 00 contact@almvv.fr
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English : 45ème Festival Culture aux Cœurs Gala du centenaire
10h45. An all-day festive journey to the heart of world cultures, with shared traditions, music and dance, to celebrate the richness of diversity and encounters. In the evening, Centenary Gala 1 at 20?
L’événement 45ème Festival Culture aux Cœurs Gala du centenaire Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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