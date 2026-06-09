Montignac-Lascaux

45ème Festival Culture aux Cœurs Gala du centenaire

Place Carnot Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:45:00

fin : 2026-08-01 10:45:00

Date(s) :

2026-08-01

10h45. Voyage festif toute la journée au cœur des cultures du monde, entre traditions, musiques et danses partagées, pour célébrer ensemble la richesse de la diversité et de la rencontre. En soirée, Gala du centenaire 1 à 20€

10h45 Mexique place Carnot

10h45 France Batu’cados à l’Espace Mandela

11h Irlande au Marché du Monde

11h15 France Savoie à l’Espace Mandela

11h15 France Bagad au Marché Place Carnot

11h30 Sohalia Tribale au Marché du Monde

17h France Bagad au Marché du Monde

17h15 France Batuc’ados à l’Espace Mandela

18h Mexique à l’apéro concert suivi de Dania Gallardo

19h15 France Savoie à la Guinguette

20h France Batuc’ados au bar Le Festival

21H Gala du centenaire (payant)

Terrasse de l’amitié Afrique du Sud- Chili-Croatie-Indonésie-Tahiti.

Chorégraphie spéciale anniversaire par Vivacité

00h00 DJ HK-HK Music Tour à la Bodéga .

Place Carnot Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 14 00 contact@almvv.fr

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English : 45ème Festival Culture aux Cœurs Gala du centenaire

10h45. An all-day festive journey to the heart of world cultures, with shared traditions, music and dance, to celebrate the richness of diversity and encounters. In the evening, Centenary Gala 1 at 20?

L’événement 45ème Festival Culture aux Cœurs Gala du centenaire Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère