45ème Festival Cultures aux Cœurs Hymne à la paix et grande parade Montignac-Lascaux
45ème Festival Cultures aux Cœurs Hymne à la paix et grande parade Montignac-Lascaux dimanche 2 août 2026.
Montignac-Lascaux
45ème Festival Cultures aux Cœurs Hymne à la paix et grande parade
rue Tournon Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 10:30:00
Date(s) :
2026-08-02
10h30. Invitation à célébrer gratuitement la paix et la diversité des cultures lors d’une journée de partage, couronnée par un grand gala de clôture et un final pyrotechnique exceptionnel.15 à 26€
10h30 Hymne à la paix Terrasse de l’amitié suivi de la Grande Parade dans les rues de Montignac-Lascaux
17h15 Afrique du Sud à l’Espace Mandela
17h45 France-Savoie au Marché du Monde
18H Chili à l’Apéro Concert suivi des Batuc’ados
19h15 Tahiti à la Guinguette
21h Cultures aux cœurs grand gala de clôture payant avec tous les groupes
Final avec une création pyrotechnique spécial Festival !!
00h00 Mexique à la Bodéga .
rue Tournon Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 14 00 contact@almvv.fr
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English : 45ème Festival Cultures aux Cœurs Hymne à la paix et grande parade
10h30. A free invitation to celebrate peace and cultural diversity during a day of sharing, crowned by a grand closing gala and an exceptional pyrotechnic finale.15 to 26?
L’événement 45ème Festival Cultures aux Cœurs Hymne à la paix et grande parade Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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