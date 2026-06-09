45ème Festival Cultures aux Cœurs Hymne à la paix et grande parade Montignac-Lascaux dimanche 2 août 2026.

Montignac-Lascaux

45ème Festival Cultures aux Cœurs Hymne à la paix et grande parade

rue Tournon Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-02 10:30:00

Date(s) :

2026-08-02

10h30. Invitation à célébrer gratuitement la paix et la diversité des cultures lors d’une journée de partage, couronnée par un grand gala de clôture et un final pyrotechnique exceptionnel.15 à 26€

10h30 Hymne à la paix Terrasse de l’amitié suivi de la Grande Parade dans les rues de Montignac-Lascaux

17h15 Afrique du Sud à l’Espace Mandela

17h45 France-Savoie au Marché du Monde

18H Chili à l’Apéro Concert suivi des Batuc’ados

19h15 Tahiti à la Guinguette

21h Cultures aux cœurs grand gala de clôture payant avec tous les groupes

Final avec une création pyrotechnique spécial Festival !!

00h00 Mexique à la Bodéga .

rue Tournon Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 14 00 contact@almvv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 45ème Festival Cultures aux Cœurs Hymne à la paix et grande parade

10h30. A free invitation to celebrate peace and cultural diversity during a day of sharing, crowned by a grand closing gala and an exceptional pyrotechnic finale.15 to 26?

L’événement 45ème Festival Cultures aux Cœurs Hymne à la paix et grande parade Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère