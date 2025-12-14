45ème Puces d’Hiver C.A .P Paray-le-Monial
45ème Puces d'Hiver C.A .P Paray-le-Monial dimanche 18 janvier 2026.
45ème Puces d’Hiver
C.A .P 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire
2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Puces-Brocantes-Vides Greniers sur plis de 2000 m2 couverts et chauffés.
une journée incontournable pour les chineurs. Buffet-Buvette. Plus de 90 exposants venus de Saône et Loire et autres départements limitrophes. .
C.A .P 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 95 53 33 michel.travely@laposte.net
