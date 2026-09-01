45ème Salon de Peinture et Expo Mosaïque Lens-Lestang
samedi 19 septembre 2026 · Lens-Lestang
Informations pratiques
Lens-Lestang
45ème Salon de Peinture et Expo Mosaïque
Maison pour tous à côté de la mairie (1er étage) Lens-Lestang Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-19
Exposition collective des élèves de l’Atelier d’Arts plastiques dirigé par Isabelle LAÏ et de l’Atelier de Mosaïque dirigé par Claudie MORVAN
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Maison pour tous à côté de la mairie (1er étage) Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 76 83 assoc.valloireloisirs@orange.fr
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English :
Group exhibition by students from the Visual Arts Workshop led by Isabelle LA%CF and the Mosaic Workshop led by Claudie MORVAN
L’événement 45ème Salon de Peinture et Expo Mosaïque Lens-Lestang a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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