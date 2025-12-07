46° édition: 10km de Jurançon Jurançon

46° édition: 10km de Jurançon

Place du Junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-12-07

9h50: marche 5 et 10km

10h15: enfants 4-13 ans (0.8km)

10h45: course 10 km

Bénéfices reversés à l’association « Enfants Handicapés Espoir Osthéopathique » .

Place du Junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

