46° édition: 10km de Jurançon Jurançon dimanche 7 décembre 2025.
Place du Junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-12-07
2025-12-07
9h50: marche 5 et 10km
10h15: enfants 4-13 ans (0.8km)
10h45: course 10 km
Bénéfices reversés à l’association « Enfants Handicapés Espoir Osthéopathique » .
Place du Junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
