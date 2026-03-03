46 ème rallye régional du pays Avallonnais Avallon

46 ème rallye régional du pays Avallonnais

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-07

2026-03-06

Samedi 7 mars aura lieu le 46ᵉ rallye du Pays Avallonnais organisé par l’association Avallon Auto Sport.

Cette année, le parcours inédit, long de 5 km, partira depuis la sortie de Chassigny pour rejoindre la vallée du cousin et ses nombreux virages.

Le circuit proposé ne passera pas par le centre-ville, mais offrira aux pilotes une grande originalité. Ils devront faire preuve de maitrise et alterner entre précision et souplesse sur un tracé très exigeant.

Comme d’habitude, les organisateurs ont fait de la sécurité une préoccupation majeure et appellent les spectateurs à respecter impérativement les zones réservées à cet effet pour encourager leurs favoris ou simplement admirer les voitures de courses en action.

La vitesse n’a de sens que dans un cadre réglementé et sécurisé ! en aucun cas, sur la route .

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté avallonautosport@free.fr

