46e concert des Saisons de la Solidarité Salle Gaveau Paris

L’Orchestre de l’Alliance vous invite à la 46e édition des Saisons de la Solidarité, événement caritatif exceptionnel qui se tiendra le jeudi 4 décembre 2025 à la Salle Gaveau. Depuis 2005, ces concerts incarnant l’alliance parfaite entre excellence musicale et générosité, ont permis de redistribuer intégralement plus de 1 300 000 € à des causes prioritaires.

Un programme d’une richesse rare, réunissant des chefs-d’œuvre des Lumières comme des redécouvertes exceptionnelles sous la direction habitée de Pejman avec la pleine complicité de l’Orchestre de l’Alliance et les voix enchanteresses de la soprano Emy Gazeilles et du baryton Olivier Gourdy viendront illuminer la scène.

Au génie de Salzbourg répondra celui de son jumeau bavarois, Joseph Martin Kraus, fondateur de l’académie royale de musique de Suède. À l’influence italienne chez Mozart répondra celle de la figure tutélaire de Jean-Sébastien Bach chez Kraus, celle de Haydn pour Pleyel sans oublier le Divin Bohémien Myslivecek, ami et source d’inspiration de Mozart ! Le génie italien sera également présent avec l’air le plus spirituel et décapant de Rossini, son célèbre « air de la Calomnie » !

Ce concert ne sera pas seulement un voyage musical fascinant, mais aussi un acte de solidarité essentiel et nécessaire. Grâce au mécénat d’Eiffage Construction, mécène de ce concert, l’intégralité des dons et recettes de billetterie sera reversée à la Fondation pour le Logement des Défavorisés, transformant chaque présence et chaque note en un acte de générosité.

Les plus grands airs, de la « Flûte enchantée » et de « Don Juan » au service de la solidarité le 4 décembre à 20h30 à la Salle Gaveau.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

payant

Grâce au mécénat d’Eiffage Construction, l’intégralité des recettes de billetterie sera reversée à la Fondation pour le Logement des Défavorisés.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-04T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-04T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-04T20:30:00+02:00_2025-12-04T22:00:00+02:00

Salle Gaveau 45, rue La Boétie 75008 Paris