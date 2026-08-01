Informations pratiques

Waldhambach

46è Kneppelfescht: Fête des ravioles farcies

rue du stade Waldhambach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Gourmands, gourmandes, laissez-vous tenter par les fameuses ravioles farcies (ou Kneppelfescht) de Waldhambach, spécialité culinaire de l’Alsace Bossue !

Au programme:

Dégustations de Knepples, animations festives et musicales avec des orchestres de la région…

Cette manifestation à Waldhambach est organisée par le Comité de Gestion de la Salle des Fêtes de Waldhambach.

Plus de renseignements au 03 88 00 41 93 ou par mail: mairie@waldhambach.fr .

rue du stade Waldhambach 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 02 35

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English :

L’événement 46è Kneppelfescht: Fête des ravioles farcies Waldhambach a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue