46è Kneppelfescht: Fête des ravioles farcies Waldhambach
dimanche 30 août 2026 · Waldhambach
Informations pratiques
Waldhambach
46è Kneppelfescht: Fête des ravioles farcies
rue du stade Waldhambach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Gourmands, gourmandes, laissez-vous tenter par les fameuses ravioles farcies (ou Kneppelfescht) de Waldhambach, spécialité culinaire de l’Alsace Bossue !
Au programme:
Dégustations de Knepples, animations festives et musicales avec des orchestres de la région…
Cette manifestation à Waldhambach est organisée par le Comité de Gestion de la Salle des Fêtes de Waldhambach.
Plus de renseignements au 03 88 00 41 93 ou par mail: mairie@waldhambach.fr .
rue du stade Waldhambach 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 02 35
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English :
L’événement 46è Kneppelfescht: Fête des ravioles farcies Waldhambach a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue