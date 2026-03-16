46ème Brevet pédestre des Amis du Parc

RDV à la salle polyvalente Bouranton Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Comme pour les précédentes éditions, le Brevet pédestre du Parc est organisé dans une démarche de développement durable en utilisant des produits émanant de circuits courts (confitures faites maison pour le petit-déjeuner, pain du boulanger et saucisses knack locales pour un sandwich chaud).



3 parcours balisés seront proposés

> Parcours n°1 10 km

> Parcours n°2 15 km

> Parcours n°3 23 km

Selon le parcours choisi, les randonneurs traverseront les communes de Dosches (23 km), Laubressel (15 et 25 km) et Thennelières (les 3 parcours). Les églises de Laubressel, Thennelières et Bouranton, situées sur le passage des marcheurs, seront ouvertes pour l’occasion. .

RDV à la salle polyvalente Bouranton 10270 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@orange.fr

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English :

L’événement 46ème Brevet pédestre des Amis du Parc Bouranton a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne