46ÈME CROSS DE LA CITÉ Carcassonne

46ÈME CROSS DE LA CITÉ
9 Rue Paul Vidal Carcassonne Aude
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
L’AS Carcassonne Athlétisme présente le 46ème cross de la Cité.
Support des championnats départementaux avec 11 courses au programme.
9 Rue Paul Vidal Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 88 02 42 54 asc-athle@wanadoo.fr
English :
AS Carcassonne Athlétisme presents the 46th Cross de la Cité.
Supporting the departmental championships, with 11 races on the program.
German :
Der AS Carcassonne Athlétisme präsentiert den 46. cross de la Cité.
Unterstützung der Departementsmeisterschaften mit 11 Rennen auf dem Programm.
Italiano :
L’AS Carcassonne Athlétisme presenta la 46a Cité di corsa campestre.
L’evento sosterrà i campionati dipartimentali, con 11 gare in programma.
Espanol :
AS Carcassonne Athlétisme presenta la 46ª carrera de campo a través de la Cité.
El evento servirá de apoyo a los campeonatos departamentales, con 11 carreras en el programa.
