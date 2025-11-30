Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

46ÈME CROSS DE LA CITÉ Carcassonne

46ÈME CROSS DE LA CITÉ

46ÈME CROSS DE LA CITÉ Carcassonne dimanche 30 novembre 2025.

46ÈME CROSS DE LA CITÉ

9 Rue Paul Vidal Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :
2025-11-30

L’AS Carcassonne Athlétisme présente le 46ème cross de la Cité.

Support des championnats départementaux avec 11 courses au programme.
  .

9 Rue Paul Vidal Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 88 02 42 54  asc-athle@wanadoo.fr

English :

AS Carcassonne Athlétisme presents the 46th Cross de la Cité.

Supporting the departmental championships, with 11 races on the program.

German :

Der AS Carcassonne Athlétisme präsentiert den 46. cross de la Cité.

Unterstützung der Departementsmeisterschaften mit 11 Rennen auf dem Programm.

Italiano :

L’AS Carcassonne Athlétisme presenta la 46a Cité di corsa campestre.

L’evento sosterrà i campionati dipartimentali, con 11 gare in programma.

Espanol :

AS Carcassonne Athlétisme presenta la 46ª carrera de campo a través de la Cité.

El evento servirá de apoyo a los campeonatos departamentales, con 11 carreras en el programa.

L’événement 46ÈME CROSS DE LA CITÉ Carcassonne a été mis à jour le 2025-11-12 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne