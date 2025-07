46ème Fête des villages de la Montagne Bas-en-Basset

46ème Fête des villages de la Montagne Bas-en-Basset dimanche 3 août 2025.

46ème Fête des villages de la Montagne

Village de Lavoux Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 08:00:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Fête des villages de la montagne de Bas en Basset

Au programme

-vide grenier sur inscription

-tripes

-concours de pétanque à la mêlée

– Soupe aux choux et groupe de musique

.

Village de Lavoux Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 mathevetb4@gmail.com

English :

Bas en Basset mountain village festival

On the program

-flea market (registration required)

-tripe

-pétanque competition

– Cabbage soup and live band

German :

Fest der Bergdörfer von Bas en Basset

Auf dem Programm

-flohmarkt auf Anmeldung

-kutteln

-boule-Wettbewerb nach dem Scrum-Prinzip

– Kohlsuppe und Musikgruppe

Italiano :

Festa del villaggio di montagna Bas en Basset

In programma

-vendita di garage (registrazione obbligatoria)

-trippa

-gara di pétanque

– Zuppa di cavoli e banda musicale

Espanol :

Fiesta de los pueblos de montaña de Bas en Basset

En el programa

-venta de garaje (inscripción obligatoria)

-callos

-concurso de petanca

– Sopa de col y banda de música

L’événement 46ème Fête des villages de la Montagne Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron