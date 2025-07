46ème Marché aux Puces de Saint-Imoges Saint-Imoges

46ème Marché aux Puces de Saint-Imoges Saint-Imoges dimanche 7 septembre 2025.

46ème Marché aux Puces de Saint-Imoges

Rues du village Saint-Imoges Marne

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Un des plus grands de la Marne 250 exposants, particuliers et professionnels, 1.000 emplacements et 20.000 visiteurs.Tout public

Rues du village Saint-Imoges 51160 Marne Grand Est +33 7 83 27 24 19

English : 46ème Marché aux Puces de Saint-Imoges

One of the biggest in the Marne: 250 exhibitors, individuals and professionals, 1,000 stands and 20,000 visitors.

German :

Einer der größten im Departement Marne: 250 Aussteller, Privatpersonen und Fachleute, 1.000 Standplätze und 20.000 Besucher.

Italiano :

Una delle più grandi della Marna: 250 espositori, privati e professionisti, 1.000 stand e 20.000 visitatori.

Espanol :

Una de las mayores del Marne: 250 expositores, particulares y profesionales, 1.000 stands y 20.000 visitantes.

