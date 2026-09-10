46ème Puces d’Hiver Cente Associatif Parodien Paray-le-Monial
mercredi 11 novembre 2026 · Cente Associatif Parodien · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
46ème Puces d’Hiver
Cente Associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Rendez vous incontournable pour les brocanteurs professionnels mais aussi pour les particuliers. Plus de 2 000 m2 couverts et chauffés pour vendre tout matériel d’occasion avec une inscription préalable.
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Cente Associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 95 53 33 michel.travely@laposte.net
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English : 46ème Puces d’Hiver
L’événement 46ème Puces d’Hiver Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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