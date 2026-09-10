46ème Puces d’Hiver Cente Associatif Parodien Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

46ème Puces d’Hiver

Cente Associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Rendez vous incontournable pour les brocanteurs professionnels mais aussi pour les particuliers. Plus de 2 000 m2 couverts et chauffés pour vendre tout matériel d’occasion avec une inscription préalable.

Certains exposants viennent de très loin afin d’offrir à la vente des objets de qualité.

La réputation de l’accueil et de l’organisation du Basket n’est plus à démontrer et ont dépassés les frontières départementales.

Restauration sur place dans la convivialité

Nous vous attendons nombreux .

Cente Associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 95 53 33 michel.travely@laposte.net

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English : 46ème Puces d’Hiver

L’événement 46ème Puces d’Hiver Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I