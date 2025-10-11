46ème Rallye des Vignobles Ile de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire

46ème Rallye des Vignobles Ile de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire samedi 11 octobre 2025.

46ème Rallye des Vignobles

Ile de Cosne Camping de l’île Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 08:00:00

fin : 2025-10-12 13:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Rendez-vous pendant deux jours pour participer au célèbre rallye des vignobles, au départ de Cosne-Cours-sur-Loire.

Au programme parcours cyclo, gravel, VTT et marche. Restauration rapide sur place, tombola, récompenses… Départ et arrivée depuis l’île de Cosne, face au camping de l’île. Inscriptions sur place ou par correspondance.

Tous les détails sont disponibles sur le site internet de l’UCS Cyclotourisme et sur Facebook. .

Ile de Cosne Camping de l’île Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 59 52 69 89 ucscyclo.president@gmail.com

English : 46ème Rallye des Vignobles

German : 46ème Rallye des Vignobles

Italiano :

Espanol :

L’événement 46ème Rallye des Vignobles Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire