46éme Randonnée la Cormatinoise Cormatin
46éme Randonnée la Cormatinoise Cormatin dimanche 12 octobre 2025.
46éme Randonnée la Cormatinoise
Salle Saint-Roch, 71460, Cormatin Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 08:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
A pied 7km, 13km (1 ravitaillement), 23km (2 ravitaillements)
En VTT 43 km (1 sac + 1 ravitaillement)
Départ à la Salle Saint-Roch
Verres non fournis
Collation pour tous à l’arrivée .
Salle Saint-Roch, 71460, Cormatin Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 27 42 79 amicalecormatin@gmail.com
