46ème Salon Artistique International Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay

Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-27

2025-08-13

Le 46ᵉ Salon International Artistique du Centre Pierre Cardinal au Puy-en-Velay rassemble des œuvres de peinture, aquarelle, pastel, dessin, gravure, sculpture et photographie. Une édition riche et variée, promesse d’un regard neuf sur les arts visuels.

Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 24 98 capahauteloire@gmail.com

English :

The 46? Salon International Artistique du Centre Pierre Cardinal in Le Puy-en-Velay brings together works in painting, watercolor, pastel, drawing, engraving, sculpture and photography. A rich and varied edition, promising a fresh look at the visual arts.

German :

Der 46? Salon International Artistique du Centre Pierre Cardinal in Le Puy-en-Velay zeigt Werke aus den Bereichen Malerei, Aquarell, Pastell, Zeichnung, Druck, Skulptur und Fotografie. Eine reiche und vielfältige Ausgabe, die einen neuen Blick auf die visuellen Künste verspricht.

Italiano :

Il 46°? Salon International Artistique du Centre Pierre Cardinal di Le Puy-en-Velay riunisce opere di pittura, acquerello, pastello, disegno, incisione, scultura e fotografia. Un’edizione ricca e variegata, che promette uno sguardo nuovo sulle arti visive.

Espanol :

El 46? Salon International Artistique du Centre Pierre Cardinal de Le Puy-en-Velay reúne obras de pintura, acuarela, pastel, dibujo, grabado, escultura y fotografía. Una edición rica y variada, que promete una nueva mirada sobre las artes visuales.

