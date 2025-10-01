46ème Salon Arts et Peinture Centre Culturel Salle Jean Caubet Tonneins

Centre Culturel Salle Jean Caubet Avenue François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-01 09:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-01

46ème Salon Arts et Peinture: Exposition de Peintures et Sculptures.

Exposition de Peintures et Sculptures.

Au Centre Culturel Paul Dumail Salle Jean Caubet (1er étage).

Entrée libre Ouverture le samedi jusqu’à 13h .

Centre Culturel Salle Jean Caubet Avenue François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

English : 46ème Salon Arts et Peinture

46th Salon Arts et Peinture: Exhibition of Paintings and Sculptures.

German : 46ème Salon Arts et Peinture

46. Salon Arts et Peinture: Ausstellung von Gemälden und Skulpturen.

Italiano :

46° Salon Arts et Peinture: esposizione di dipinti e sculture.

Espanol : 46ème Salon Arts et Peinture

46º Salón Arts et Peinture: Exposición de pinturas y esculturas.

