46ème Salon Arts et Peinture Centre Culturel Salle Jean Caubet Tonneins

Centre Culturel Salle Jean Caubet Avenue François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-01 09:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
46ème Salon Arts et Peinture: Exposition de Peintures et Sculptures.
Exposition de Peintures et Sculptures.
Au Centre Culturel Paul Dumail Salle Jean Caubet (1er étage).
Entrée libre Ouverture le samedi jusqu’à 13h .
Centre Culturel Salle Jean Caubet Avenue François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88
English : 46ème Salon Arts et Peinture
46th Salon Arts et Peinture: Exhibition of Paintings and Sculptures.
German : 46ème Salon Arts et Peinture
46. Salon Arts et Peinture: Ausstellung von Gemälden und Skulpturen.
Italiano :
46° Salon Arts et Peinture: esposizione di dipinti e sculture.
Espanol : 46ème Salon Arts et Peinture
46º Salón Arts et Peinture: Exposición de pinturas y esculturas.
