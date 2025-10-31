47° Salon des Métiers d’Art Sarras
47° Salon des Métiers d’Art Sarras vendredi 31 octobre 2025.
47° Salon des Métiers d’Art
Complexe Sportif Sarras Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-31
Une quarantaine d’artisans venus de différents départements à découvrir poterie, cuir, bijoux, verre, sacs, soie, bois, vêtements, sculptures, luminaires… Certains travailleront devant le public. Un grand choix pour les cadeaux de fin d’année.
.
Complexe Sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 42 69 sarras-alc@wanadoo.fr
English :
Some forty artisans from different departments will be on hand to showcase their pottery, leather, jewelry, glass, bags, silk, wood, clothing, sculptures and lighting… Some will be working in front of the public. A great choice for end-of-year gifts.
German :
Rund 40 Kunsthandwerker aus verschiedenen Departements gibt es zu entdecken: Töpferwaren, Leder, Schmuck, Glas, Taschen, Seide, Holz, Kleidung, Skulpturen, Leuchten… Einige werden vor dem Publikum arbeiten. Eine große Auswahl für Geschenke zum Jahresende.
Italiano :
Circa quaranta artigiani di diversi settori saranno a disposizione per mostrare il loro lavoro, tra cui ceramica, cuoio, gioielli, vetro, borse, seta, legno, abbigliamento, sculture e illuminazione. Alcuni di loro lavoreranno davanti al pubblico. Un’ottima scelta per i regali di fine anno.
Espanol :
Unos cuarenta artesanos de distintos departamentos expondrán sus obras: cerámica, cuero, joyería, vidrio, bolsos, seda, madera, ropa, esculturas e iluminación. Algunos de ellos trabajarán de cara al público. Una gran elección para los regalos de fin de año.
L’événement 47° Salon des Métiers d’Art Sarras a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche