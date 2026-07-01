47e championnat de France de tir Volmerange-les-Mines
mercredi 15 juillet 2026 · Volmerange-les-Mines
Informations pratiques
Volmerange-les-Mines
47e championnat de France de tir
Zac des douanes Volmerange-les-Mines Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-15
L’Eurostand de Volmerange-les-Mines accueille l’élite du tir sportif français pour l’un des plus grands rendez-vous de la saison !
Trois disciplines sont en compétition pistolet 25-50m, carabine 50m, et para-tir 25-50m. L’occasion d’encourager les sportifs et de découvrir ces disciplines !Tout public
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Zac des douanes Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 59 45 50
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English :
The Eurostand in Volmerange-les-Mines is hosting the elite of French competitive shooting for one of the season’s biggest events!
Three disciplines are being contested: 25-50m pistol, 50m rifle, and 25-50m para-shooting. It’s a great opportunity to cheer on the athletes and learn more about these sports!
L’événement 47e championnat de France de tir Volmerange-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS