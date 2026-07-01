Informations pratiques

Volmerange-les-Mines

47e championnat de France de tir

Zac des douanes Volmerange-les-Mines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-15

L’Eurostand de Volmerange-les-Mines accueille l’élite du tir sportif français pour l’un des plus grands rendez-vous de la saison !

Trois disciplines sont en compétition pistolet 25-50m, carabine 50m, et para-tir 25-50m. L’occasion d’encourager les sportifs et de découvrir ces disciplines !Tout public

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Zac des douanes Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 59 45 50

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English :

The Eurostand in Volmerange-les-Mines is hosting the elite of French competitive shooting for one of the season’s biggest events!

Three disciplines are being contested: 25-50m pistol, 50m rifle, and 25-50m para-shooting. It’s a great opportunity to cheer on the athletes and learn more about these sports!

L’événement 47e championnat de France de tir Volmerange-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS