47e Fête de la Saint-Jean de Soliers – Rue de Caen Soliers 21 juin 2025 15:00

Calvados

47e Fête de la Saint-Jean de Soliers Rue de Caen Bois de l’An 2000 Soliers Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 23:55:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-22

Fête communale. Deux jours de fête et d’animations Bal, stands, démonstrations associatives, restauration et spectacles d’accrobaties aériennes. Ponctués des concerts de Musique en plaine et d’une soirée HITS 90.

Fête communale. Deux jours de fête et d’animations Bal, stands, démonstrations associatives, restauration et spectacles d’accrobaties aériennes. Ponctués des concerts de Musique en plaine et d’une soirée HITS 90. .

Rue de Caen Bois de l’An 2000

Soliers 14540 Calvados Normandie +33 2 31 15 68 68 accueil@soliers.fr

English : 47e Fête de la Saint-Jean de Soliers

Fête communale. Two days of festivities and entertainment: Balls, stalls, demonstrations by associations, catering and aerial acrobatics shows. Punctuated by Musique en plaine concerts and a HITS 90 evening.

German : 47e Fête de la Saint-Jean de Soliers

Fest der Gemeinde. Zwei Tage lang Fest und Unterhaltung: Ball, Stände, Vorführungen von Vereinen, Verpflegung und Luftseilakrobatik-Shows. Punktiert von den Konzerten von Musique en plaine und einem Abend mit HITS 90.

Italiano :

Festa locale. Due giorni di festa e intrattenimento: Ballo, bancarelle, dimostrazioni di associazioni, catering e spettacoli di acrobazia aerea. Concerti della Musique en plaine e una serata di HITS 90.

Espanol :

Fiesta local. Dos días de fiesta y diversión: Baile, puestos, demostraciones de asociaciones, espectáculos de restauración y acrobacias aéreas. Conciertos de Musique en plaine y velada de HITS 90.

L’événement 47e Fête de la Saint-Jean de Soliers Soliers a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Caen la Mer