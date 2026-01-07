47e Foire du Renouveau Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

47e Foire du Renouveau

Rues du village de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 08:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Concours chevaux, animations, 100 exposants tous commerces, restauration sur place, fête foraine. .

Rues du village de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 33 23 12 comitedesvillagesenfete@gmail.com

