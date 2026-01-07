47e Foire du Renouveau Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
47e Foire du Renouveau
Rues du village de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-08 08:00:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
2026-03-08
Concours chevaux, animations, 100 exposants tous commerces, restauration sur place, fête foraine. .
Rues du village de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 33 23 12 comitedesvillagesenfete@gmail.com
