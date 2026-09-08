47e Randonnée La Cormatinoise Cormatin
dimanche 11 octobre 2026 · Cormatin
Informations pratiques
Cormatin
47e Randonnée La Cormatinoise
Salle Saint-Roch Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 14:00:00
Date(s) :
2026-10-11
47e randonnée. Circuits pédestres à travers les paysages de la campagne cormatinoise de 7, 13 et 23 km, circuit VTT de 43 km. Tous les circuits sauf le 7 km proposent un ou deux ravitaillements, un sac est fourni au départ pour le circuit VTT. Une collation pour tous est prévue à l’arrivée. Verres non fournis. .
Salle Saint-Roch Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 91 66 17 amicalecormatin@gmail.com
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English : 47e Randonnée La Cormatinoise
L’événement 47e Randonnée La Cormatinoise Cormatin a été mis à jour le 2026-09-08 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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