47e salon numismatique international Rue Marcel Arnaud Aix-en-Provence

47e salon numismatique international

Dimanche 25 janvier 2026 de 9h à 16h. Rue Marcel Arnaud Mercure Aix-en-Provence Beaumanoir Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le salon accueille des marchants numismates venus de la région, de toute la France et de l’étranger.

Ils proposent des monnaies anciennes, antiques et modernes, des billets, des médailles et parfois des ouvrages et catalogues historiques da ces domaines. Lieu de rencontre des numismates et collectionneurs de monnaies de la région, il est également un lieu d’échange et d’information. Il est également ouvert aux néophytes qui désirent découvrir ces objets remplis d’histoire, qu’ils pourront admirer ou acquérir… .

Rue Marcel Arnaud Mercure Aix-en-Provence Beaumanoir Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jeanlouis.charlet@neuf.fr

The show welcomes numismatic dealers from the region, all over France and abroad.

