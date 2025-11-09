47ème Cross de la Bouriane Route de Sarlat Gourdon
47ème Cross de la Bouriane Route de Sarlat Gourdon dimanche 9 novembre 2025.
47ème Cross de la Bouriane
Route de Sarlat Plan d’eau écoute s’il Pleut Gourdon Lot
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 10:30:00
fin : 2025-11-09 15:30:00
Date(s) :
2025-11-09
Pour petits et grands ( de 6 à 90 ans ) venez courir et vous dépasser !
Route de Sarlat Plan d’eau écoute s’il Pleut Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 77 89 20 25 chantal.weiszer3105@orange.fr
English :
For young and old (from 6 to 90 years old) come and run and excel!
German :
Für Groß und Klein ( von 6 bis 90 Jahren ) Kommen Sie laufen und wachsen Sie über sich hinaus!
Italiano :
Per grandi e piccini (dai 6 ai 90 anni) venite a correre e a sfidare voi stessi!
Espanol :
Para jóvenes y mayores (de 6 a 90 años) ¡ven a correr y ponte a prueba!
