47ème Cross de la Bouriane Route de Sarlat Gourdon

47ème Cross de la Bouriane

Route de Sarlat Plan d’eau écoute s’il Pleut Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:30:00

fin : 2025-11-09 15:30:00

Date(s) :

2025-11-09

Pour petits et grands ( de 6 à 90 ans ) venez courir et vous dépasser !

Route de Sarlat Plan d’eau écoute s’il Pleut Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 77 89 20 25 chantal.weiszer3105@orange.fr

English :

For young and old (from 6 to 90 years old) come and run and excel!

German :

Für Groß und Klein ( von 6 bis 90 Jahren ) Kommen Sie laufen und wachsen Sie über sich hinaus!

Italiano :

Per grandi e piccini (dai 6 ai 90 anni) venite a correre e a sfidare voi stessi!

Espanol :

Para jóvenes y mayores (de 6 a 90 años) ¡ven a correr y ponte a prueba!

