47ème défilé carnavalesque

2025-05-30

2025-06-01

2025-05-30

Rendez-vous pour le fameux Carnaval d’Etoile ! Cette année les métiers seront mis à l’honneur !

Venez nombreux célébrer notre beau village.

Centre ville

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 33 60 04 comitefetes.26etoile@gmail.com

English :

See you at the famous Carnaval d’Etoile! This year, the spotlight will be on the trades!

Come and celebrate our beautiful village.

German :

Treffpunkt für den berühmten Karneval von Etoile! Dieses Jahr werden die Berufe im Mittelpunkt stehen!

Kommen Sie zahlreich, um unser schönes Dorf zu feiern.

Italiano :

Ci vediamo al famoso Carnevale Etoile! Quest’anno i riflettori saranno puntati sui mestieri!

Venite a festeggiare il nostro bellissimo villaggio.

Espanol :

¡Nos vemos en el famoso Carnaval de la Etoile! Este año, el protagonismo será para los oficios

Ven a celebrar nuestro hermoso pueblo.

