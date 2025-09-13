47ème édition des Foulées Tullistes Tulle

47ème édition des Foulées Tullistes Tulle samedi 13 septembre 2025.

47ème édition des Foulées Tullistes

Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

17 h 45 Course enfants

19 h 00 5 km d’automne deguiz’run + 5 km

20 h 00 10km labellisées Open + Elites

Animations, buvettes, grillades

Inscription www.ok-time.fr ou 06 84 46 24 24 .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 46 24 24

