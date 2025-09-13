47ème édition des Foulées Tullistes Tulle
47ème édition des Foulées Tullistes Tulle samedi 13 septembre 2025.
47ème édition des Foulées Tullistes
Tulle Corrèze
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
17 h 45 Course enfants
19 h 00 5 km d’automne deguiz’run + 5 km
20 h 00 10km labellisées Open + Elites
Animations, buvettes, grillades
Inscription www.ok-time.fr ou 06 84 46 24 24 .
Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 46 24 24
