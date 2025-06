47ème exposition nationale d’elevege et de standard Montesquiou 6 juillet 2025 07:00

Gers

47ème exposition nationale d’elevege et de standard Montesquiou Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Une exposition inédite au beau parc du château le Haget

.

Montesquiou 32320 Gers Occitanie +33 6 79 68 40 53 ceb.ne2025@orange.fr

English :

An original exhibition in the beautiful grounds of Château le Haget

German :

Eine unveröffentlichte Ausstellung im schönen Park des Schlosses le Haget

Italiano :

Una mostra originale nello splendido parco di Château le Haget

Espanol :

Una original exposición en los bellos jardines del Château le Haget

L’événement 47ème exposition nationale d’elevege et de standard Montesquiou a été mis à jour le 2025-06-23 par PNR Astarac