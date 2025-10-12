47ème foire et 23ème vide grenier Saint-Barthélemy-de-Vals

47ème foire et 23ème vide grenier Saint-Barthélemy-de-Vals dimanche 12 octobre 2025.

47ème foire et 23ème vide grenier

village Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Grande foire avec de nombreux exposants, vide greniers, animations, tombola, repas proposé par le comité de Foire, jeux pour les enfants…

.

village Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 80 74 28

English :

Large fair with numerous exhibitors, garage sale, entertainment, tombola, meal proposed by the Fair Committee, games for children…

German :

Große Messe mit zahlreichen Ausstellern, Flohmarkt, Animationen, Tombola, vom Messekomitee angebotenes Essen, Spiele für Kinder…

Italiano :

Grande fiera con numerosi espositori, vendita di oggetti, intrattenimento, tombola, pasto proposto dal Comitato Fiera, giochi per bambini…

Espanol :

Gran feria con numerosos expositores, venta de garaje, animaciones, tómbola, comida propuesta por el Comité de Feria, juegos para los niños…

L’événement 47ème foire et 23ème vide grenier Saint-Barthélemy-de-Vals a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche