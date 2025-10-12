47ème foire et 23ème vide grenier Saint-Barthélemy-de-Vals
47ème foire et 23ème vide grenier Saint-Barthélemy-de-Vals dimanche 12 octobre 2025.
47ème foire et 23ème vide grenier
village Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 19:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Grande foire avec de nombreux exposants, vide greniers, animations, tombola, repas proposé par le comité de Foire, jeux pour les enfants…
village Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 80 74 28
English :
Large fair with numerous exhibitors, garage sale, entertainment, tombola, meal proposed by the Fair Committee, games for children…
German :
Große Messe mit zahlreichen Ausstellern, Flohmarkt, Animationen, Tombola, vom Messekomitee angebotenes Essen, Spiele für Kinder…
Italiano :
Grande fiera con numerosi espositori, vendita di oggetti, intrattenimento, tombola, pasto proposto dal Comitato Fiera, giochi per bambini…
Espanol :
Gran feria con numerosos expositores, venta de garaje, animaciones, tómbola, comida propuesta por el Comité de Feria, juegos para los niños…
L’événement 47ème foire et 23ème vide grenier Saint-Barthélemy-de-Vals a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche