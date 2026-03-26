47ème Hesteyade de Bigorre

IBOS Ibos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

La Hesteyade de Bigorre est une fête populaire de la culture gasconne en Bigorre qui a lieu chaque année au mois d’avril.

Ibos devient le poumon de la culture Gasconne pour la 47° édition de la Hesteyade, où tous les amoureux de la culture, chanteurs, conteurs, danseurs, musiciens, orateurs, toutes générations confondues viennent partager un moment convivial de fête et de promotion de la langue occitane.

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IBOS Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie hesteyade@gmail.com

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English :

La Hesteyade de Bigorre is a popular celebration of Gascon culture in Bigorre, held every year in April.

Ibos becomes the lungs of Gascon culture for the 47th edition of the Hesteyade, where all lovers of culture, singers, storytellers, dancers, musicians and speakers of all generations come to share a convivial moment of celebration and promotion of the Occitan language.

L’événement 47ème Hesteyade de Bigorre Ibos a été mis à jour le 2026-03-23 par HPTE|CDT65