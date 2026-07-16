Informations pratiques

Jettingen

47ème Marche populaire internationale

34 rue de Bérentzwiller Jettingen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15 14:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

3 parcours de 6 et 11 et 20 km vous sont proposés. Buvette et restauration sur place.

3 parcours d’environ 6, 10 et 20 km vous seront proposés par les organisateurs, et les tracés chemineront sur les deux versants de notre belle vallée.

Cette année les marcheurs rejoindront le village voisin de Franken et les plus sportifs pousseront jusqu’à Hundsbach et Hausgauen.

Les chefs cuisiniers de l’équipe des Randonneurs du Thalbach vous proposeront au contrôle principal, la traditionnelle échine de porc accompagnée de frites et de salade verte. Tandis qu’au départ-arrivée, vous pourrez savourer un rôti à la diable accompagné de spaetzles et de salade verte. Il y aura également des saucisses grillées.

Un bar-pression sera à votre disposition, ainsi qu’un stand pâtisseries avec notamment d’excellents éclairs fait par le pâtissier-maison.

Un nouveau Challenge Maurice Goepfert sera mis en jeu cette année et récompensera le groupe le plus nombreux. Ce trophée devra être remporté 3 années de suite afin d’être acquis définitivement.

Les groupes présents les mieux représentés seront récompensés. La marcheuse et le marcheur les plus âgés, ainsi que la plus jeune fille et le plus jeune garçon se verront également remettre un lot.

Les organisateurs espèrent vous accueillir nombreux pour ce nouveau rendez-vous dans le haut de la vallée du Thalbach

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34 rue de Bérentzwiller Jettingen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 66 20 62 rando-thalbach@wanadoo.fr

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English :

3 routes of 6, 11 and 20 km. Refreshments and catering on site.

L’événement 47ème Marche populaire internationale Jettingen a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Sundgau