47ème RALLYE DE LA PLAINE DES VOSGES 14ème RALLYE VHC DE LA PLAINE DES VOSGES Espace Robert Flambeau Mirecourt dimanche 27 juillet 2025.

Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-27 08:00:00

fin : 2025-07-27 19:00:00

2025-07-27

Le 47ème Rallye de la Plaine des Vosges

Espace Robert Flambeau

Comptabilisé pour la coupe de France des Rallyes 2025 coefficient 2, le Trophée Rallye FR6 FFSA, le Trophée 2025 des rallyes de la Ligue Grand-Est du Sport Automobile, le Challenge 2025 de l’ASA Mirecourt.

En doublure du rallye moderne est organisé Le 14ème Rallye VHC de la Plaine des Vosges

2 Spéciales à Parcourir 3 fois soit 40kms de spéciales.Tout public

Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 87 22 53 50

English :

The 47th Rallye de la Plaine des Vosges

Espace Robert Flambeau

Counted towards the Coupe de France des Rallyes 2025 coefficient 2, the Trophée Rallye FR6 FFSA, the Trophée 2025 des rallyes de la Ligue Grand-Est du Sport Automobile, the Challenge 2025 de l’ASA Mirecourt.

The 14th VHC Rallye de la Plaine des Vosges will double up as the modern rally

2 special stages to be run 3 times, i.e. 40kms of specials.

German :

Die 47. Rallye durch die Ebene der Vogesen

Raum Robert Flambeau

Gezählt für den Coupe de France des Rallyes 2025 coefficient 2, die Trophée Rallye FR6 FFSA, die Trophée 2025 des rallyes de la Ligue Grand-Est du Sport Automobile, die Challenge 2025 de l’ASA Mirecourt.

Als Ersatz für die moderne Rallye wird organisiert: Die 14. Rallye VHC de la Plaine des Vosges

2 Wertungsprüfungen, die dreimal durchfahren werden müssen, d.h. 40 km Wertungsprüfungen.

Italiano :

Il 47° Rally della Plaine des Vosges

Spazio Robert Flambeau

Conta per la Coppa di Francia Rally 2025 coefficiente 2, il Trofeo Rally FR6 FFSA, il Trofeo Rally 2025 della Ligue Grand-Est du Sport Automobile, il Challenge 2025 dell’ASA Mirecourt.

Il 14° VHC Rallye de la Plaine des Vosges fungerà da rally moderno

2 prove speciali da percorrere 3 volte, ovvero 40 km di prove speciali.

Espanol :

47º Rally Plaine des Vosges

Espacio Robert Flambeau

Puntuable para la Copa de Francia de Rallyes 2025 coeficiente 2, el Rally Trophy FR6 FFSA, el Rally Trophy 2025 de la Ligue Grand-Est du Sport Automobile, el Challenge 2025 de la ASA Mirecourt.

El 14º VHC Rallye de la Plaine des Vosges hará las veces de rallye moderno

2 especiales que se disputarán 3 veces, es decir, 40 km de especiales.

