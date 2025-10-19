47ème Salon du champignon Sully-sur-Loire

47ème Salon du champignon Sully-sur-Loire dimanche 19 octobre 2025.

Rue des Déportés Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Stand Exposition Présence de mycologues pour identification des cueillettes dès 10h.

– par la section Mycologie du Centre d’Animations et de Loisirs (CAL) – .

Rue des Déportés Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 41 84 58 41 mycosully@gmail.com

