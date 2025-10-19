47ème Salon du champignon Sully-sur-Loire
Rue des Déportés Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Dimanche 2025-10-19 09:00:00
2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Stand Exposition Présence de mycologues pour identification des cueillettes dès 10h.
– par la section Mycologie du Centre d’Animations et de Loisirs (CAL) – .
Rue des Déportés Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 41 84 58 41 mycosully@gmail.com
