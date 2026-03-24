47TER + DAB ROZER + GUEST DELTA TOUR

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 30.7 – 30.7 – 30.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le groupe révélé en 2019 avec l’album L’Adresse (certifié platine), s’est imposé sur toutes les scènes des grands festivals avec son style bien à lui, mélange de rap, pop, chanson et touches d’humour.

Le groupe révélé en 2019 avec l’album L’Adresse (certifié platine), s’est imposé sur toutes les scènes des grands festivals avec son style bien à lui, mélange de rap, pop, chanson et touches d’humour. .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : 47TER + DAB ROZER + GUEST DELTA TOUR

Revealed in 2019 with the platinum-certified album L?Adresse, the group has established itself on all the major festival stages with its very own style, a blend of rap, pop, chanson and touches of humor.

L’événement 47TER + DAB ROZER + GUEST DELTA TOUR Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE