48 DE COEUR SAISON XIV Mende

14ème édition des concerts de l’association 48 de Cœur chanteurs, musiciens et danseurs reprennent les plus grands tubes de la chanson française et étrangère pour la bonne cause la recette du spectacle sera reversée à l’association des Restos du Cœur de la Lozère.

Tarif unique 18 €

Ouverture de la billetterie 3 décembre 2025

* Office de tourisme Mende Cœur de Lozère 04 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

* Hyper U Cœur Lozère Office de Tourisme Gévaudan Authentique Marvejols Internet

* Office de tourisme de Marvejols 04 66 32 02 14

* Site web du 48 de Coeur https://www.48decoeur.com/ .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie association48decoeur@gmail.com

