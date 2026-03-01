48 h Chrono Édition 2026

D32 Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

Chartres métropole lance la troisième édition de son forum 48 h Chrono , vendredi 27 mars et samedi 28 mars 2026.

Pendant 2 jours, les candidats en recherche d’emploi, en reconversion, ou encore les étudiants en quête d’un contrat en alternance sont invités à venir rencontrer directement les recruteurs du territoire. Après les premières éditions, l’objectif reste le même rassembler en un même endroit les entreprises et les talents du territoire pour faciliter les rencontres, les recherches d’emploi et de nouvelles opportunités. Ce forum permet de mutualiser les efforts de tous les acteurs de l’emploi et de renforcer les synergies entre entreprises, organismes de formation et candidats. .

English :

Chartres métropole launches the third edition of its 48 h Chrono forum, on Friday March 27 and Saturday March 28, 2026.

L’événement 48 h Chrono Édition 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-03-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES